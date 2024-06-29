PSV, Sergino Dest'i resmen açıkladı!

Hollanda ekibi PSV Eindhoven, geçtiğimiz sezon Barcelona'dan kiraladığı Sergino Dest'in bonservisini aldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.06.2024 - 19:13
PSV, Sergino Dest'i resmen açıkladı!
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Hollanda ekibi PSV Eindhoven, transferde mutlu sona ulaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon satın alma opsiyonuyla Barcelona'dan kiralanan Sergino Dest'in bonservisinin alındığı belirtildi.

23 yaşındaki sol bek ile 2028 yıllına kadar resmi sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Öte yandan Barcelona'nın oyuncunun bir sonraki satışından pay alacağı aktarıldı. Geçtiğimiz sezon oyuncunun satın alma opsiyonu 20 milyon Euro olarak açıklanmıştı.

PSV, oyuncu için verdiği bonservis miktarını resmi olarak açıklamadı.

Hollanda ekibinde geçen sezon 37 maça çıkan Dest, 2 gol ve 7 asist yaptı.


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