Rachid Ghezzal, maç sonrası açıklamalarda bulundu
Beşiktaş'a Antalyaspor karşısında attığı golle galibiyeti getiren Rachid Ghezzal mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş, Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor deplasmanında 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 kazanmayı başardı.
Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren Rachid Ghezzal karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.
Başarılı oyuncu, "Çok zor bir maçtı. Şampiyonlar Ligi dönüşünde böyle maçlar zor oluyor. Maçta Necip ile Mehmet Topal sakatlık yaşadılar. Çok güzel reaksiyon ve karakter gösterdik. Bizim için çok güzel bir sonuç." dedi.
"Bu lig gerçekten zor bir lig" diyen Cezayirli yıldız, "Alınan her üç puan sezon sonunda hanenize yazılıyor. 2-0'dan geri dönmek önemliydi. Bizim de ruhumuz bu. Bizim için çok güzel bir geri dönüş oldu." yorumunu yaptı.
En güzel gol hangisiydi sorusuna gülerek "Tabii ki benim golüm" yanıtını veren Ghezzal, "Her atılan gol güzeldir. Ama galibiyeti getiren golü attığım için ayrıca mutluyum." ifadelerini kullandı.
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