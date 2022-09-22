Rachid Ghezzal'dan 'sakat değil' haberlerine yalanlama

22 Eylül 2022 Perşembe, 16:03

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Rachid Ghezzal, bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor. Ghezzal, 'sakat değil, Valerien Ismael'i istemediği için idmana çıkmıyor' tarzı çıkan haberlere yanıt verdi.

Siyah-beyazlı oyuncu kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Böyle bir açıklama yapacağım aklıma gelmezdi. Son zamanlarda sosyal medyada çok fazla sahte haberler görmeye başladım. Bu haberlerin kasıtlı olarak bize zarar vermek için yapıldığını taraftarlarımıza bilgilendirmek isterim" dedi.

Ghezzal açıklamasının devamında; "Bu kulübe her zamanki gibi %200'ümü vererek hazırlanıyorum. İyi niyetimden şüphe duyanlar için şunu hatırlatmak isterim ki son oynadığım Alanyaspor maçında sakat olduğum halde oynamak istedim" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ile bu sezon 2 resmi maça çıkan Rachid Ghezzal, 2 gol 1 asistlik katkı sağladı