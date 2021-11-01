Radamel Falcao performansı ile İspanya kulüplerini pişman ettiriyor
Bir dönem Galatasaray forması da giyen Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao, sezon başlangıcı ile kendisini tercih etmeyen İspanyol kulüplerini pişman etmeyi sürdürüyor.
La Liga'da Rayo Vallecano forması giyen Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao attığı gollerle takımına katkı vermeyi sürdürüyor.
Laliga'da 12. hafta mücadelesinde Celta Vigo ile karşılacak Vallecano'da takımın gol yükünün Falcao tarafından çekilmesi bekleniyor.
La Liga'daki gollerine Getafe ile başlayan Falcao; sonrasında Atletic Bilbao, Cadiz ve Barcelona ağlarını sarstı.
Celta Vigo teknik direktörü Eduardo Coudet, Rayo Vallecano öncesi Falcao'nun kendilerine önerildiğini "Bize oyuncuyu teklif ettiler, dürüstüm. Ama o zaman Araujo'nun millileştirilmesi gerçekleştiği için yerimiz yoktu, onlar şimdi iyi gidiyorlar. O önemli bir oyuncu fakat bizim takımda da iyi ve önemli forvetlerimiz var" cümleleri ile aktardı.
Galatasaray'da 2019-2021 seneleri arasında 43 maçta 20 gol ve 3 asistlik katkıda bulunan Falcao, bu sezon La Liga'da çıktığı 6 maçta ise 4 gol attı.
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