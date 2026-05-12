Rafa Silva attı, Benfica seriyi 48 maça çıkardı!

12.05.2026 09:27:00
Cumhuriyet Spor
Portekiz Premier Lig'in 33. haftasında Jose Mourinho'nun takımı Benfica, sahasında Braga ile 2-2 kaldı ve lig bitimine 1 hafta kala yenilmezlik serisini 48 maça çıkardı.

Portekiz Premier Lig'in 33. haftasında Benfica ile Braga, Da Luz Stadyumu'nda 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmada perdeyi 46. dakikada Rafa Silva açarak Benfica'yı öne geçirdi. Braga, bu gole yalnızca 2 dakika sonra 48. dakikada Pau Víctor ile yanıt verdi.

Konuk ekip Braga, 88. dakikada Gorby Jean-Baptiste'nin golüyle 2-1 öne geçerken, Benfica 90+5. dakikada penaltıdan Vangelis Pavlidis'nin attığı golle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

SERİ 48 MAÇA ÇIKTI

Benfica, bu skorla bitime 1 hafta kala yenilmezlik serisini 48 maça çıkardı. Kartallar son olarak 2024/2025 sezonunun 19. haftasında Casa Pia'ya deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu.

Puanını  77 yapan Benfica ve son haftaya 3. sırada girdi. Braga ise 58 puana yükselerek 4. sıradaki yerini korudu.

Braga formasıyla maça ilk 11'de başlayan Demir Ege Tıknaz, mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Ligin son haftasında Benfica deplasmanda Estoril ile karşılaşacak. Braga ise sahasında Estrela da Amadora'yı ağırlayacak.

