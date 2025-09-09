Cumhuriyet Gazetesi Logo
Rakibine tükürmüştü: Luis Suarez'in cezası belli oldu!

9.09.2025 11:51:00
MLS, Luis Suarez'i tükürme olayı nedeniyle 3 lig maçından men etti. Uruguaylı futbolcu, kariyerinde daha önce ırkçılık ve ısırık nedeniyle de men cezası almıştı.

Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS), Inter Miami'nin Uruguaylı forveti Luis Suarez'in 31 Ağustos'ta Seattle Sounders ile oynanan Lig Kupası finalindeki tükürme olayı nedeniyle 3 lig maçından men edildiğini duyurdu.

MLS'ten yapılan açıklamada, "MLS, Seattle Sounders ve Inter Miami arasında oynanan 2025 Lig Kupası Finali'nin ardından yaşanan olaylarla ilgili disiplin cezalarını açıkladı. Luis Suarez (Inter Miami), MLS normal sezonunda 3 maçlık men cezası aldı." denildi.

Inter Miami forveti, MLS'de 13 Eylül'deki Charlotte FC, 16 Eylül'deki Seattle Sounders ve 20 Eylül'deki DC United maçlarını kaçıracak.

MLS kararı, Lig Kupası Disiplin Komitesinin Suarez'in son düdükten sonraki davranışları nedeniyle Lig Kupası'ndan 6 maç men cezası almasının ardından geldi.

TOPLAMDA 9 MAÇ CEZA

Böylece Suarez, MLS'de 3, Lig Kupası'ndaki 6 maçtan men edilmiş oldu.

Inter Miami, Lig Kupası finalinde Sounders'a 3-0 yenildikten sonra Suarez, sahada rakip takımın teknik ekibinden bir kişiye tükürmüştü.

Suarez, 2011 yılında Liverpool'da oynarken Manchester United'ın defans oyuncusu Patrice Evra'ya ırkçı hakarette bulunduğu gerekçesiyle sekiz maç men cezası almıştı. Forvet oyuncusu, Ajax, Liverpool ve Uruguay formaları giydiği dönemde üç ayrı ısırma olayından dolayı ceza almıştı.

İlgili Konular: #luis suarez #inter miami #tükürme

