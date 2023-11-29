Rakiplerden müjdeli haber: İşte UEFA ülke puan sıralamasında son durum!
Avrupa'daki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş sahne alıyor. Temsilcilerimizin maçları öncesi dün oynanan 2 Şampiyonlar Ligi mücadelesinde çıkan sonuçlar, UEFA ülke puan sıralamasında bize yaradı.
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray bu akşam, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ile Beşiktaş ise yarın sahne alacaklar.
Öte yandan temsilcilerimizin maçları öncesi dün oynanan 2 karşılaşmadan da istediğimiz sonuçlar çıktı.
Sıralamada bir basamak üstümüzde yer alan Belçika'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcisi Royal Antwerp, deplasmanda Shakhtar Donetsk'e 1-0 mağlup oldu.
Bir basamak altımızda yer alan İskoçya'nın temsilcisi Celtic de yine Devler Ligi'nde deplasmanda Lazio'ya 2-0 yenilerek evine puansız döndü.
Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında başarılı bir sezon geçirirken 9. sıraya kadar yükseldi.
Oynanan son maçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması şöyle oluştu:
1- İngiltere | 95.428
2- İspanya | 82.614
3- İtalya | 78.712
4- Almanya | 77.624
5- Fransa | 57.664
6- Hollanda | 57.500
7- Portekiz | 50.482
8- Belçika | 43.000
9- TÜRKİYE | 35,350
10- İskoçya | 33.250
11- İsviçre | 31.575
12- Avusturya | 31.400
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