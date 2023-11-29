Rakiplerden müjdeli haber: İşte UEFA ülke puan sıralamasında son durum!

Yayınlanma: 29.11.2023 - 09:59

Güncelleme: 29.11.2023 - 10:01

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray bu akşam, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ile Beşiktaş ise yarın sahne alacaklar.

Öte yandan temsilcilerimizin maçları öncesi dün oynanan 2 karşılaşmadan da istediğimiz sonuçlar çıktı.

Sıralamada bir basamak üstümüzde yer alan Belçika'nın Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcisi Royal Antwerp, deplasmanda Shakhtar Donetsk'e 1-0 mağlup oldu.

Bir basamak altımızda yer alan İskoçya'nın temsilcisi Celtic de yine Devler Ligi'nde deplasmanda Lazio'ya 2-0 yenilerek evine puansız döndü.

Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında başarılı bir sezon geçirirken 9. sıraya kadar yükseldi.

Oynanan son maçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması şöyle oluştu:

1- İngiltere | 95.428

2- İspanya | 82.614

3- İtalya | 78.712

4- Almanya | 77.624

5- Fransa | 57.664

6- Hollanda | 57.500

7- Portekiz | 50.482

8- Belçika | 43.000

9- TÜRKİYE | 35,350

10- İskoçya | 33.250

11- İsviçre | 31.575

12- Avusturya | 31.400