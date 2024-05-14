Rangers - Dundee FC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli oyuncu Rıdvan Yılmaz'ın formasını giydiği Rangers, İskoçya Premiership Şampiyonluk Grubu'nda kendi sahasında Dundee FC ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2024 - 11:58
Rangers - Dundee FC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İskoçya Premiership'ye heyecan sürüyor.

Philippe Clement yönetimindeki Rangers, kendi sahasında Tony Docherty'nin ekibi Dundee FC ile karşı karşıya gelecek.

RANGERS - DUNDEE FC MAÇI SAAT KAÇTA?

Ibrox Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.

RANGERS - DUNDEE FC MAÇI HANGİ KANALDA?

İskoç hakem Matthew McDermid'in yöneteceği karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.

Rangers, ligde oynadığı son maçta Celtic deplasmanından 2-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.

Dundee FC ise deplasmanda karşılaştığı Hearts'a 3-0 mağlup olmuştu.


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