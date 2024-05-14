Rangers - Dundee FC maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli oyuncu Rıdvan Yılmaz'ın formasını giydiği Rangers, İskoçya Premiership Şampiyonluk Grubu'nda kendi sahasında Dundee FC ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.
İskoçya Premiership'ye heyecan sürüyor.
Philippe Clement yönetimindeki Rangers, kendi sahasında Tony Docherty'nin ekibi Dundee FC ile karşı karşıya gelecek.
RANGERS - DUNDEE FC MAÇI SAAT KAÇTA?
Ibrox Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.
RANGERS - DUNDEE FC MAÇI HANGİ KANALDA?
İskoç hakem Matthew McDermid'in yöneteceği karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
Rangers, ligde oynadığı son maçta Celtic deplasmanından 2-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.
Dundee FC ise deplasmanda karşılaştığı Hearts'a 3-0 mağlup olmuştu.
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