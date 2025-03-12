Rangers kadrosuna alınmayan Allan Saint-Maximin'den paylaşım!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında karşılaşacağı Rangers mücadelesinin kamp kadrosuna alınmayan Allan Saint-Maximin, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Rangers kadrosuna alınmayan Allan Saint-Maximin'den paylaşım!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.03.2025 - 12:57

Fenerbahçe'nin Rangers ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı kamp kadrosuna dahil edilmeyen Allan Saint-Maximin, paylaşım yaptı.

Maximin, "Beni yıkmak için bundan daha fazlası gerekecek… Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar; daha uzun sürer ama sonunda her zaman varır. Eğer Tanrı bizimle ise, kim bize karşı olabilir?" diyerek İncil'den bir pasaj paylaştı.

26 MAÇTA 7 GOLE KATKI YAPTI

Rangers ile oynanan ilk maçın son 36 dakikasında görev alan Maximin, skora etki edemedi.

Bu sezon 26 kez Fenerbahçe forması giyen Fransız oyuncu, 3 gol atıp 4 asist yaptı.


Etiketler: #Allan Saint-Maximin #fenerbahçe #Rangers #uefa avrupa ligi

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