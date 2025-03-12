Rangers kadrosuna alınmayan Allan Saint-Maximin'den paylaşım!
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında karşılaşacağı Rangers mücadelesinin kamp kadrosuna alınmayan Allan Saint-Maximin, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Fenerbahçe'nin Rangers ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı kamp kadrosuna dahil edilmeyen Allan Saint-Maximin, paylaşım yaptı.
Maximin, "Beni yıkmak için bundan daha fazlası gerekecek… Yalan asansöre bindiğinde, gerçek merdivenleri çıkar; daha uzun sürer ama sonunda her zaman varır. Eğer Tanrı bizimle ise, kim bize karşı olabilir?" diyerek İncil'den bir pasaj paylaştı.
26 MAÇTA 7 GOLE KATKI YAPTI
Rangers ile oynanan ilk maçın son 36 dakikasında görev alan Maximin, skora etki edemedi.
Bu sezon 26 kez Fenerbahçe forması giyen Fransız oyuncu, 3 gol atıp 4 asist yaptı.
Etiketler: #Allan Saint-Maximin #fenerbahçe #Rangers #uefa avrupa ligi
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