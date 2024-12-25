Galatasaray'ın yıldızı Osimhen dünya devlerini geride bıraktı!
Galatasaray'ın kiralık yıldızı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı ekibe yaptığı katkı ile dünya devlerini geride bıraktı.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Napoli'den kiraladığı Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, sarı-kırmızılı takımda yıldızlaşmaya devam ediyor.
Sabah'ta yer alan habere göre; dünyanın sayılı forvetleri arasında gösterilen Nijeryalı futbolcu bunu sayadaki performansıyla da gösteriyor. Süper Lig'de rakibi bulunmayan Osimhen, takımına yaptığı katkıyla da dünya yıldızlarını da geride bıraktı.
5. haftadaki Rize maçıyla sarı-kırmızılı rüyası başlayan Osimhen, Napoli'de kadro dışı olduğundan ritmini bulmakta zamanı iyi kullandı. Bu nedenle rakiplerine oranla biraz daha az maça çıktı. Galatasaray'da 15 resmi maçta 12 gol atan başarılı futbolcu 5 de asist yaparak her 63 dakikada bir tabelanın değişmesine etki etti.
2 MAÇI BOŞ GEÇTİ
63 dakikalık ortalama ile Avrupa'nın büyük ligleri ve Süper Lig'de ter döken oyuncular arasında 4. sıraya yerleşen Osimhen, Lewandowski, Haaland, Vinicius, Mbappe ve Musiala gibi oyuncuları geride bırakmayı başardı. Zirvede 54 dakikalık ortalama ile Bayern Münih'li Harry Kane yer alırken onu 33 gol katkısı ve 59 dakika ile Liverpool'un gözbebeği Mohamed Salah izledi. Ardından Frankfurt'un sürprizi Marmoush 63 dakikada bir tabelaya katkı verirken, Osimhen de 4. sırada kendisine yer buldu. Victor Osimhen ayrıca ilk 11'de forma giydiği maçların sadece ikisinde skor katkısı veremezken tüm mücadelelerde fark yaratmayı başardı.
AVRUPA'NIN GÖZDESİ
Victor Osimhen, Avrupa'da önemli kulüplerin radarında duruyor. İngiltere'de Manchester United'ın Osimhen'i istediği kaydedildi. Manchester United'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim'in Nijeryalı yıldızı çok istediği bildirildi. Öte yandan Fransa'dan PSG'nin de 25 yaşındaki golcüyü yakından izlediği aktarıldı.
15 MAÇTA 17 GOLE KATKI
Victor Osimhen, 11 lig maçında 9 gol, 3 asistlik performansıyla 12 gole direkt etki etti.
Avrupa Ligi'nde 4 maçta 3 gol atıp 2 asist yapan Victor Osimhen, 5 gole doğrudan katkı yaptı.
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