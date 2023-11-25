Rayo Vallecano - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Rayo Vallecano, La Liga'nın 14. haftasında sahasında Barcelona ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.11.2023 - 10:49
Rayo Vallecano - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Milli aranın ardından La Liga'da heyecan sürüyor.

Francisco Rodriguez yönetimindeki Rayo Vallecano, sahasında Xavi'nin ekibi Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

RAYO VALLECANO - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

De Vallecas Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

RAYO VALLECANO - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Jose Luis Munuera'nın yöneteceği karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.

Rayo Vallecano, ligde oynadığı son maçta sahasında Girona'ya 2-1 mağlup olmuştu. 

Barcelona ise evinde karşılaştığı Alaves'i 2-1 mağlup etmişti. 


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