Rayo Vallecano - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Rayo Vallecano, La Liga'nın 14. haftasında sahasında Barcelona ile karşılaşacak. Mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
Milli aranın ardından La Liga'da heyecan sürüyor.
Francisco Rodriguez yönetimindeki Rayo Vallecano, sahasında Xavi'nin ekibi Barcelona ile karşı karşıya gelecek.
RAYO VALLECANO - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?
De Vallecas Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.
RAYO VALLECANO - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Jose Luis Munuera'nın yöneteceği karşılaşma S Sport'tan naklen yayımlanacak.
Rayo Vallecano, ligde oynadığı son maçta sahasında Girona'ya 2-1 mağlup olmuştu.
Barcelona ise evinde karşılaştığı Alaves'i 2-1 mağlup etmişti.
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