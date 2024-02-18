Rayo Vallecano - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Milli futbolcu Arda Güler'in takımı Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 24. haftasında deplasmanda Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.02.2024 - 11:35
Rayo Vallecano - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
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İspanya La Liga'da 25. hafta heyecanı yaşanıyor.

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Inigo Perez'in ekibi Girona ile karşı karşıya gelecek.

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RAYO VALLECANO - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Vallecas Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:00'da başlayacak.

RAYO VALLECANO - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Alejandro Muniz Ruiz'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Milli futbolcu Arda Güler, İtalyan hocanın görev vermesi halinde Madrid derbisinde forma giyebilecek.

Real Madrid, ligde oynadığ son maçta sahasında Girona'yı 4-0 mağlup etmişti. 

Rayo Vallecano ise Mallorca deplasmanından 2-1'lik mağlubiyet ile ayrılmıştı.


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