Rayo Vallecano'dan Radamael Falcao kararı
La Liga ekibi Rayo Vallecano Galatasaray'ın eski futbolcusu Radamel Falcao ile ilgili kararını verdi. Kolombiyalı yıldız oyuncu oyuncunun geleceği belli oldu.
La Liga ekibi Rayo Vallecano'da yönetim, Radamel Falcao ile ilgili kararını açıkladı.
İspanyol basınına konuşan Rayo Vallecano Sportif Direktörü David Cobeno, "Falcao önümüzdeki sezon da bizimle kalacak. Resmi açıklama birkaç gün içinde yapılacak. Sözleşmesindeki madde gereği bir yıl daha bizimle olacak. Falcao bize çok yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.
Rayo Vallecano formasıyla 28 maça çıkan Radamel Falcao 6 gol attı.
36 yaşındaki futbolcu 2019-2021 yılları arasında Galatasaray'da forma giymişti.
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