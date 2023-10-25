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RB Leipzig - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

RB Leipzig, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu üçüncü hafta maçında kendi sahasında Kızılyıldız ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.10.2023 - 12:39
RB Leipzig - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor.

Marco Rose yönetimindeki RB Leipzig, kendi sahasında Barak Bakhar'ın ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.

RB LEİPZİG - KIZILYILDIZ MAÇI SAAT KAÇTA?

Red Bull Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

RB LEİPZİG - KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Jose Martinez'in yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

RB Leipzig, gruptaki son maçında kendi sahasında ağırladığı Manchester City'ye 3-1 mağlup olmuştu.

Kızılyıldız ise kendi sahasında ağırladığı Young Boys ile 2-2 berabere kalmıştı.


RB Leipzig Kızılyıldız uefa şampiyonlar ligi canlı Canlı yayın

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