RB Leipzig - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
RB Leipzig, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu üçüncü hafta maçında kendi sahasında Kızılyıldız ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanıyor.
Marco Rose yönetimindeki RB Leipzig, kendi sahasında Barak Bakhar'ın ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.
RB LEİPZİG - KIZILYILDIZ MAÇI SAAT KAÇTA?
Red Bull Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
RB LEİPZİG - KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Jose Martinez'in yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
RB Leipzig, gruptaki son maçında kendi sahasında ağırladığı Manchester City'ye 3-1 mağlup olmuştu.
Kızılyıldız ise kendi sahasında ağırladığı Young Boys ile 2-2 berabere kalmıştı.
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