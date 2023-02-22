RB Leipzig - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 10:10

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 10:10

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ediyor.

Alman ekip RB Leipzig, kendi evinde İngiliz Manchester City'yi konuk edecek.

RB LEIPZIG - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

Red Bull Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

RB LEIPZIG - MANCHESTER CITY HANGİ KANALDA?



Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük'ün yöneteceği karşılaşma TV 8 kanalından naklen yayımlanacak.

SON 16 TURUNA NASIL ÇIKTILAR?

RB Leipzig, Real Madrid'in lider tamamladığı F Grubu'nda ikinci olarak bir üst tura yükselmişti.

Manchester City ise G Grubu'nda lider olarak Alman ekip ile eşleşmişti.