RB Leipzig - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İngiliz ekip Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda Alman RB Leipzig ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ediyor.
Alman ekip RB Leipzig, kendi evinde İngiliz Manchester City'yi konuk edecek.
RB LEIPZIG - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?
Red Bull Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
RB LEIPZIG - MANCHESTER CITY HANGİ KANALDA?
Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük'ün yöneteceği karşılaşma TV 8 kanalından naklen yayımlanacak.
SON 16 TURUNA NASIL ÇIKTILAR?
RB Leipzig, Real Madrid'in lider tamamladığı F Grubu'nda ikinci olarak bir üst tura yükselmişti.
Manchester City ise G Grubu'nda lider olarak Alman ekip ile eşleşmişti.
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