RB Leipzig'den Alexander Sörloth açıklaması
Almanya Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi RB Leipzig’in teknik direktörü Domenico Tedesco, adı Fenerbahçe ile geçen Alexander Sörloth için açıklama yaptı.
RB Leipzig'den, Fenerbahçe'ye transferi gündeme gelen Alexander Sörloth için transfer açıklaması geldi.
Alman ekibinin teknik direktörü Domenico Tedesco, Norveçli futbolcu için yaptığı açıklamada, "Alexander Sörloth, işini iyi yapıyor. Sahada hazır ve iyi bir adam. Ayrıca takım içinde de popüler biri. Alex, şansını olumlu kullanma yolunda ilerliyor" ifadelerini kullandı.
Alman ekibiyle sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden 26 yaşındaki futbolcu, geçen sezonu Real Sociedad'a kiralık olarak geçirdi.
İspanya'da 44 maça çıkan Sörloth, 8 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi. Real Sociedad'ın 20 milyon euro'luk satın alma maddesi olmasına rağmen İspanyol ekibi, bu hakkını kullanmadı.
Video Haberler
- “Batmaya mahkumuz, çalışırken batıyoruz”
- Kadıköy'deki görüntüler için harekete geçildi
- Vali'nin 'İmamoğlu kazası'
- Alaçatı'da yangın: Otoyol kapatıldı
- Çorum'da traktör devrildi, sürücü yaralandı
- Apartmandaki yangında mahsur kalanlar itfaiye kurtardı
- 'Bedavadan para alıyorsun' deyip saldırdı
- Datça yanıyor!
- Antalya'da hortum!
- Sri Lanka'da başbakanlık ofisi basıldı
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü eğitimci Nazmi Arıkan öldürüldü
- Bilal Erdoğan'ın yeni işi: Porsiyonu 32 lira...
- AKP'den geri adım mı geliyor?
- Bülent Arınç'ın yeğeni siyasete girdi
- Pyongyang'dan Luhansk ve Donetsk adımı
- Özdağ ankete tepki gösterdi, CHP'yi hedef aldı
- Marmaris'te araçlarını, fidanların üzerine park ettiler!
- Datça'da ciğerlerimiz yanıyor!
- 'Yerle bir eder, yakasına yapışırım!'
- Türkiye'ye yeni vize kısıtlamaları