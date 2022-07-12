RB Leipzig'den Alexander Sörloth paylaşımı

12 Temmuz 2022 Salı, 18:35

Fenerbahçe, forvete nokta atışı transfer yapmak istiyor. Orta saha ve kanatlara takviye yapan yönetimin bu bölge için ana planı ise Alexander Sörloth. Norveçli forvetle görüşmeler sürerken, sıcak bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde Norveçli futbolcunun sarı-lacivertlilere transfer olacağına dair haberlerin ardından RB Leipzig'den ilginç bir çıkış gelmişti. Bir Fenerbahçe taraftarının RB Leipzig Twitter hesabına gönderdiği "Sörloth'u bize verin" mesajına, kulüp hesabından "Hayır" şeklinde cevap verildi.

Alman ekibi bugün yeni bir paylaşımda bulundu. RB Leipzig Alexander Sörloth'un da olduğu bir fotoğrafı paylaşarak "A Team" (A Takımı) notunu düştü.