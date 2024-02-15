Real Betis - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Real Betis, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-off turunda sahasında Dinamo Zagreb ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play off turu heyecanı sürüyor.
Manuel Pellegrini yönetimindeki Real Betis, sahasında Sergej Jakirovic'in ekibi Dinamo Zagreb ile karşı karşıya gelecek.
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REAL BETİS - DİNAMO ZAGREB MAÇI SAAT KAÇTA?
Benito Villamarin Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
REAL BETİS - DİNAMO ZAGREB MAÇI HANGİ KANALDA?
Ukraynalı hakem Mykola Balakin'in yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.
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