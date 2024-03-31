Real Madrid - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Real Madrid, İspanya La Liga'nın 30. haftasında kendi sahasında Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İspanya La Liga'da 30. hafta heyecanı yaşanıyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, kendi sahasında Ernesto Valverde'nin ekibi Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.
REAL MADRID - ATHLETIC BILBAO MAÇI SAAT KAÇTA?
Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
REAL MADRID - ATHLETIC BILBAO MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Javier Alberola Rojas'ın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Real Madrid, ligde oynadığı son maçta deplasmanda Osasuna'yı 4-2 mağlup etmişti.
Athletic Bilbao ise kendi sahasında ağırladığı Aleves maçından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
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