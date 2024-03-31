Real Madrid - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 30. haftasında kendi sahasında Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 12:20
Real Madrid - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

İspanya La Liga'da 30. hafta heyecanı yaşanıyor.

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, kendi sahasında Ernesto Valverde'nin ekibi Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.

REAL MADRID - ATHLETIC BILBAO MAÇI SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

REAL MADRID - ATHLETIC BILBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Javier Alberola Rojas'ın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Real Madrid, ligde oynadığı son maçta deplasmanda Osasuna'yı 4-2 mağlup etmişti. 

Athletic Bilbao ise kendi sahasında ağırladığı Aleves maçından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı. 


real madrid haberleri Athletic Bilbao haberleri la liga haberleri

İlgili Haberler

Jose Mourinho'dan Real Madrid itirafı!

Jose Mourinho'dan Real Madrid itirafı!
Real Madrid'den genç yıldıza 60 milyon Euro!

Real Madrid'den genç yıldıza 60 milyon Euro!
Real Madrid'de Trent Alexander - Arnold sesleri!

Real Madrid'de Trent Alexander - Arnold sesleri!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

En baskın 4 erkek burcu: Bu burçlar bazen çekilmiyor

En baskın 4 erkek burcu: Bu burçlar bazen çekilmiyor
Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Akrep burcu yorumu
31 Mart yerel seçimleri: Kaç zarf, kaç pusula olacak? Önce hangi oylar sayılacak?

31 Mart yerel seçimleri: Kaç zarf, kaç pusula olacak? Önce hangi oylar sayılacak?
Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Kova burcu yorumu
İlker Başbuğ: Ali Koç'un arkasındayız

İlker Başbuğ: Ali Koç'un arkasındayız
Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 31 Mart 2024 Pazar Oğlak burcu yorumu
Şahan Gökbakar'dan Tamer Karadağlı 'tiplemesi'

Şahan Gökbakar'dan Tamer Karadağlı 'tiplemesi'
Oy kullanma saatleri hangi illerde farklı?

Oy kullanma saatleri hangi illerde farklı?