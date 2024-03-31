Real Madrid - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 31.03.2024 - 12:20

Güncelleme: 31.03.2024 - 12:20

İspanya La Liga'da 30. hafta heyecanı yaşanıyor.

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, kendi sahasında Ernesto Valverde'nin ekibi Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek.

REAL MADRID - ATHLETIC BILBAO MAÇI SAAT KAÇTA?

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

REAL MADRID - ATHLETIC BILBAO MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Javier Alberola Rojas'ın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Real Madrid, ligde oynadığı son maçta deplasmanda Osasuna'yı 4-2 mağlup etmişti.

Athletic Bilbao ise kendi sahasında ağırladığı Aleves maçından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.