Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 11:34

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 11:34

İspanya'da Süper Kupa sahibini buluyor. İki ezeli rakip Real Madrid ve Barcelona, 39. Süper Kupa'yı kazanmak için bu akşam karşı karşıya gelecek.



REAL MADRID - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid - Barcelona Süper Kupa Finali, 15 Ocak Pazar günü saat TSİ 22.00'de oynanacak.

REAL MADRID - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?



Real Madrid - Barcelona Süper Kupa Finali, Tivibu Spor'dan canlı yayımlanacak.









