Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya Süper Kupası finalinde Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya'da Süper Kupa sahibini buluyor. İki ezeli rakip Real Madrid ve Barcelona, 39. Süper Kupa'yı kazanmak için bu akşam karşı karşıya gelecek.
REAL MADRID - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Real Madrid - Barcelona Süper Kupa Finali, 15 Ocak Pazar günü saat TSİ 22.00'de oynanacak.
REAL MADRID - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Real Madrid - Barcelona Süper Kupa Finali, Tivibu Spor'dan canlı yayımlanacak.
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