Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya Süper Kupası finalinde Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 11:34
Real Madrid - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya'da Süper Kupa sahibini buluyor. İki ezeli rakip Real Madrid ve Barcelona, 39. Süper Kupa'yı kazanmak için bu akşam karşı karşıya gelecek.

REAL MADRID - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Real Madrid - Barcelona Süper Kupa Finali, 15 Ocak Pazar günü saat TSİ 22.00'de oynanacak.

REAL MADRID - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Barcelona Süper Kupa Finali, Tivibu Spor'dan canlı yayımlanacak.




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