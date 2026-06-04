Ergin Ataman'ın ekibi Panathinaikos seriye kötü başladı!

Yunanistan Ligi play-off turu final serisi ilk maçında Olympiakos, sahasında ezeli rakibi Panathinaikos'u konuk etti.

Son anları büyük çekişmeye sahne olan maçta Olympiakos, sahadan 82-76'lık skorla galip ayrıldı.

SERİDE ÖNE GEÇTİ

Bu sonuçla Olympiakos, seride 1-0 öne geçerek saha avantajını korudu. Eşleşmenin ikinci maçı, 5 Haziran Cuma akşamı bu kez Panathinaikos'un ev sahipliğinde oynanacak.

Seride üç galibiyete ulaşan taraf, Yunanistan Ligi şampiyonu olacak.

CEDİ OSMAN'IN ÇABASI YETMEDİ

Olympiakos'ta Evan Fournier 20 sayı, 3 ribaund, 5 asist; Sasha Vezenkov 16 sayı, 5 ribaund; Nikola Milutinov 10 sayı, 12 ribaund, 2 asist; Tyrique Jones 9 sayı, 5 ribaund ile oynadı.

Panathinaikos'ta ise Cedi Osman 23 sayı, 4 ribaund, 2 asist; Kendrick Nunn 20 sayı, 4 ribaund; Dinos Mitoglou 14 sayı, 4 ribaund; TJ Shorts 8 sayı, 6 asist ile mücadele etti.