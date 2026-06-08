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Real Madrid'de Florentino Perez yeniden başkanlığa seçildi: Mourinho ve 2 transfer yolda

Real Madrid'de Florentino Perez yeniden başkanlığa seçildi: Mourinho ve 2 transfer yolda

8.06.2026 09:44:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Real Madrid'de Florentino Perez yeniden başkanlığa seçildi: Mourinho ve 2 transfer yolda

Real Madrid'de Florentino Perez yeniden başkanlığa seçildi. Perez'in seçilmesiyle Jose Mourinho'nun da kısa süre içinde Real Madrid'in yeni teknik direktörü olarak açıklanması beklenirken 2 transfer de son aşamaya geldi.

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İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid'deki seçimlerde mevcut başkan Florentino Perez ile Enrique Riquelme yarıştı. Perez, oyların yüzde 65'ini alarak yeniden seçildi ve görev süresini 2030'a kadar uzattı. Perez, Real Madrid'de kötü geçen sezonun ardından olağanüstü seçim kararı almıştı.

"TARİHİN EN İYİ İKİNCİ SONUCU"

Seçim sonuçlarının belli olmasının ardından konuşan Perez şunları kaydetti, "Bu, Real Madrid için harika bir gündü. Bu seçimleri kazanmamızda gösterdiğiniz destek, sevgi ve güç için teşekkür ederim. Her seçim merkezinde kazanan biz olduk ve Real Madrid seçimleri tarihindeki en iyi ikinci sonucu elde ettik" dedi.

Real Madrid'in yeni teknik direktörü olması beklenen Jose Mourinho'ya da değinen Perez, "Burada Real Madrid'i savunmak, şampiyonluklar kazanmaya devam etmek, Santiago Bernabeu'yla , en iyi oyunculara ve en iyi teknik direktöre, Mourinho gibi bir Real Madrid taraftarına sahip olmaktan gurur duyuyorum" açıklamasında bulundu.

MOURINHO'DAN İLK AÇIKLAMA

Florentino Perez, yeniden seçilmesi halinde Jose Mourinho'nun kulübe geri döneceğini açıklamıştı. Geçen sezonu Portekiz ekibi Benfica'da namağlup tamamlayan ancak şampiyonluğu Porto'ya kaptıran Mourinho, 13 yıllık aranın ardından Real Madrid'e geri dönecek. 

Real Madrid, Jose Mourinho'nun sözleşmesinin feshedilmesi için Benfica'ya 15 milyon euro ödeyecek. Sonuçlarının belli olmasının ardından Florentino Perez'in seçim hesabından bir video paylaşıldı. Videoda yer alan Jose Mourinho, "Evet. Florentio Perez, Real Madrid başkanlık seçimlerini kazandı. Elbette" ifadelerini kullandı.

İKİ TRANSFER HAZIR

Seçim kampanyası döneminde Florentino Perez, yaz transfer döneminde yıldız bir futbolcuyu kadrolarına katacaklarını duyurmuş ve 150 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazır olduklarını söylemişti. Perez bu ismi açıklamazken İspanyol basınında yer alan haberlere göre Bayern Münih forması giyen Michael Olise'nin teklif götürülecek futbolcu olabileceği belirtildi. 

Liverpool'la sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılacağı açıklanan stoper Ibrahima Konate ile Inter'in sağ beki Denzel Dumfries'le anlaşma sağlandı. Her iki fu

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