Real Madrid'den Antonio Rüdiger kararı

İspanya La Liga Real Madrid, savunmanın önemli isimlerinden Antonio Rüdiger ile yola devam ediyor. İspanyol devi, Alman stoperin sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını resmen duyurdu.

2027'YE KADAR İMZA

Kulüpten yapılan açıklamada, Antonio Rüdiger ile sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi. Bu anlaşmayla birlikte tecrübeli savunmacının kontratı 30 Haziran 2027 tarihine kadar uzatıldı.

SAVUNMANIN VAZGEÇİLMEZİ OLDU

2022 yılında Real Madrid'e katılan Rüdiger, kısa sürede takımın en önemli savunma oyuncularından biri haline geldi.