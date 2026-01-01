Real Madrid'den Vinicius Junior kararı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
1.01.2026
Real Madrid'in Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior ile yeniden sözleşme görüşmelerine başlayacağı iddia edildi.

Real Madrid, Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior için yeniden harekete geçti.

AS'ta yer alan habere göre İspanyol devi, Vinicius Junior ile yeni sözleşme için yeniden görüşmelere başlayacak.

FARK YÜZDE 15

Real Madrid'de şu anda kulüp tarafından yapılan teklif ile Vinicius Junior'un maaş beklentisi arasında yüzde 15 fark olduğu kaydedildi.

GÖRÜŞMELER DURMUŞTU

25 yaşındaki futbolcu ile yeni sözleşme için daha önce de görüşen Real Madrid, Vinicius Junior'un yüksek maaş beklentisinin ardından o görüşmeleri durdurmuştu.

Real Madrid'in, sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Vinicius Junior'u takımda tutmak istediği ve Brezilyalı yıldızın da kalmaktan yana olduğu yazıldı.

BU SEZON PERFORMANSI

Real Madrid forması altında bu sezon 24 maçta süre bulan Vinicius Junior, 5 gol attı ve 8 asist yaptı.

