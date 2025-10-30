Cumhuriyet Gazetesi Logo
Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

30.10.2025 10:37:00
AA
Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 8. haftasında Real Madrid'e konuk olacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 8. haftasında İspanyol ekibi Real Madrid ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

REAL MADRİD - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Movistar Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak. 

REAL MADRİD - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Müsabaka, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından yayımlanacak.

Sarı-lacivertliler, ligin 7. haftasında bir başka İspanyol ekibi Valencia Basket'e 94-79 yenildi. Real Madrid ise Almanya deplasmanında Bayern Münih'e 90-84 mağlup oldu.

Geride kalan maçlar sonunda iki takımın da 3'er galibiyeti ve 4'er mağlubiyeti bulunuyor.

İlgili Konular: #real madrid #fenerbahçe beko #euroleague

