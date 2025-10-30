Real Madrid - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'in 8. haftasında İspanyol ekibi Real Madrid ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
REAL MADRİD - FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?
Movistar Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.
REAL MADRİD - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
Müsabaka, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından yayımlanacak.
Sarı-lacivertliler, ligin 7. haftasında bir başka İspanyol ekibi Valencia Basket'e 94-79 yenildi. Real Madrid ise Almanya deplasmanında Bayern Münih'e 90-84 mağlup oldu.
Geride kalan maçlar sonunda iki takımın da 3'er galibiyeti ve 4'er mağlubiyeti bulunuyor.