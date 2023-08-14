Real Madrid forması giyen Milli oyuncu Arda Güler bugün ameliyat olacak
Real Madrid'e transferinden kısa bir süre sonra sakatlanan Arda Güler'in bugün ameliyat olacağı iddia edildi.
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, ABD kampında sakatlık yaşamıştı.
Ameliyat olup olmayacağı tartışma konusu olan genç yıldızın bugün ameliyat olacağı iddia edildi.
BUGÜN AMELİYAT OLUYOR
İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre; meniskük sakatlığı yaşayan genç yetenek, bugün ameliyat olacak.
Haberde, Arda Güler'in ameliyat sonrası 2 ay sahalardan uzak kalacağı da belirtildi.
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