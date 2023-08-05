Real Madrid'den Florentino Perez açıklaması
Real Madrid, Florentino Perez'in başkanlık görevini bırakacağı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Son günlerde Real Madrid başkanlık görevinden ayrılacağı konuşulan Florentino Perez için Madrid kulübünden bir açıklama paylaşıldı.
Real Madrid, Florentino Perez'in başkanlık görevini bırakacağı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Real Madrid Kulübü'nün açıklaması:
''Real Madrid CF, sosyal medyada bazı bilgilerde Başkan Florentino Pérez'in kulüp başkanlığından ayrılmayı düşündüğü iddiasıyla ortaya çıkan bir söylentiye cevaben şunları ifade etmek istiyoruz;
Bu söylentiler yanlıştır ve gerçekle hiçbir ilgisi olmayan belirli çıkarlardan kaynaklanmaktadır.''
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