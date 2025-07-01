Real Madrid - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Arda Güler oynayacak mı?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı sürüyor.
Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid, Igor Tudor'un ekibi Juventus ile kozlarını paylaşacak.
REAL MADRID - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?
ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
REAL MADRID - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?
Polonyalı hakem Szymon Marciniak'ın yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
İspanyol hoca Alonso'nun görev vermesi halinde Arda Güler karşılaşmada forma giyebilecek.