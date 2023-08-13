Real Madrid, LaLiga'da sezona galibiyetle başladı

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) Real Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.08.2023 - 10:35
Real Madrid, LaLiga'da sezona galibiyetle başladı
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LaLiga'nın ilk haftasında Athletic Bilbao, San Mames Stadı'nda Real Madrid'i ağırladı.

Real Madrid, 28. dakikada Rodrygo ve 36. dakikada Jude Bellingham'ın attığı gollerle 2-0 galip gelerek sezona üç puanla başladı.


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