Real Madrid, LaLiga'da sezona galibiyetle başladı
İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) Real Madrid, deplasmanda Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup etti.
LaLiga'nın ilk haftasında Athletic Bilbao, San Mames Stadı'nda Real Madrid'i ağırladı.
Real Madrid, 28. dakikada Rodrygo ve 36. dakikada Jude Bellingham'ın attığı gollerle 2-0 galip gelerek sezona üç puanla başladı.
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