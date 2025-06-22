Real Madrid - Pachuca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Arda Güler oynayacak mı?

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor.
Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid, H Grubu ikinci maçında Jaime Lozano'nun ekibi Pachuca ile karşılaşacak.
REAL MADRID - PACHUCA MAÇI SAAT KAÇTA?
ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde bulunan Bank of Amerika Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
REAL MADRID - PACHUCA MAÇI HANGİ KANALDA?
Brezilyalı hakem Ramon Abatti Abel'in yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
İspanyol hocanın şans vermesi halinde milli oyuncu Arda Güler mücadelede forma giyebilecek.