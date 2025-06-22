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Real Madrid - Pachuca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Arda Güler oynayacak mı?

Real Madrid - Pachuca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Arda Güler oynayacak mı?

22.06.2025 10:19:00
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Cumhuriyet Spor
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Real Madrid - Pachuca maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Arda Güler oynayacak mı?

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ikinci maçında Pachuca ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor.

Xabi Alonso yönetimindeki Real Madrid, H Grubu ikinci maçında Jaime Lozano'nun ekibi Pachuca ile karşılaşacak.

REAL MADRID - PACHUCA MAÇI SAAT KAÇTA?

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde bulunan Bank of Amerika Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

REAL MADRID - PACHUCA MAÇI HANGİ KANALDA?

Brezilyalı hakem Ramon Abatti Abel'in yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

İspanyol hocanın şans vermesi halinde milli oyuncu Arda Güler mücadelede forma giyebilecek.

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