Real Madrid - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
Milli futbolcu Arda Güler'in takımı Real Madrid, La Liga'nın 26. haftasında kendi sahasında Sevilla ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İspanya La Liga'da 26. hafta heyecanı yaşanıyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, kendi sahasında Quique Flores'in ekibi Sevilla ile karşı karşıya gelecek.
REAL MADRİD - SEVİLLA MAÇI SAAT KAÇTA?
Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
REAL MADRİD - SEVİLLA MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Isidra Mera'nın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Milli futbolcu Arda Güler, İtalyan hocanın görev vermesi halinde Madrid derbisinde forma giyebilecek.
Real Madrid, ligde oynadığı son maçta Rayo Vallenaco deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.
Sevilla ise deplasmanda karşılaştığı Valencia ile 0-0 berabere kalmıştı.
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