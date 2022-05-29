Real Madridli kaleci Thibaut Courtois: 'Dünyanın en iyilerini yendik'

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpol'u mağlup eden Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Belçikalı kaleci, "Dünyanın en iyilerini yendik. Liverpool harika oynadı ama 1 kez pozisyona girip attık" dedi.

cumhuriyet.com.tr
29 Mayıs 2022 Pazar, 09:27
Real Madridli kaleci Thibaut Courtois: 'Dünyanın en iyilerini yendik'
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Liverpool karşısında yaptığı kurtarışlarla UEFA tarafından maçın adamı seçilen Real Madrid'in kalecisi Thibaut Courtois, final müsabakasının ardından konuştu.

Final maçını çok önemsediğini ve kariyeri için şampiyonluğun önemi için kazanmak istediğini belirten Belçikalı file bekçisi maçın ardından şu sözleri kullandı:

"Kariyerim için bir final kazanmam, adıma biraz saygı duydurmam gerekiyordu. Takımımın performansından ötürü gerçekten mutlu ve gururluyum. Dünyanın en iyilerini yendik. Liverpool harika oynadı ama 1 kez pozisyona girip attık."


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