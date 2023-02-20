Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'den tepki: 'Türkiye'ye saygısızlıktır'
İspanya Birinci Futbol Ligi'nin 22. haftasında oynanan Osasuna - Real Madrid karşılaşmasında Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenler yurttaşlar için saygı duruşunda bulunulmuştu. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, saygı duruşu esnasında Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior'a yapılan ırkçı tezahürata tepki gösterdi.
La Liga'nın 22. haftasında Real Madrid'in cumartesi akşamı Osasuna ile deplasmanda oynadığı maç öncesi Türkiye ve Suriye'deki deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybeden insanlar için bir dakikalık saygı duruşu düzenlendi.
Osasunalı taraftarlar, saygı duruşu sırasında Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior'a ırkçı ve küfür içeren tezahüratlar yaptı. Taraftarların bu hareketi, İspanya'da gündem oldu.
Vinicius Junior
"TÜRKİYE'YE SAYGISIZLIKTIR"
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maç sonunda kendisine bu konu hakkında gelen soruya, "Bir dakikalık saygı duruşu sırasında olanlar, Vinicius'a olduğu kadar Türkiye ve Suriye'ye de saygısızlıktır!" dedi.
İtalyan teknik direktör, "Vinicius maçta ise her zamanki gibi muhteşemdi. Fiziksel nitelikleri olağanüstüydü ve maçın galibi oldu. Açılış golünün de asistini yaptı ve birkaç pozisyona girdi" ifadelerini kullandı.
Real Madrid, mücadeleyi 2-0'lık skorla kazandı.
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