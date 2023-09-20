Real Madrid - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında kendi sahasında Union Berlin'i konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı sürüyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, kendi sahasında Urs Fischer'in ekibi Union Berlin'i konuk edecek.
REAL MADRID - UNION BERLIN MAÇI SAAT KAÇTA?
Santiago Barnebau Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 19:45'te başlayacak.
REAL MADRID - UNION BERLIN MAÇI HANGİ KANALDA?
Norveçli hakem Espen Eskas'ın yöneteceği mücadele Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Real Madrid, İspanya La Liga'da oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Real Sociedad'ı 2-1 mağlup etmişti.
Union Berlin ise Almanya Bundesliga'da Wolfsburg deplasmanından 2-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.
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