Real Madrid - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında kendi sahasında Union Berlin'i konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 19:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.09.2023 - 10:51
Real Madrid - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı sürüyor.

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, kendi sahasında Urs Fischer'in ekibi Union Berlin'i konuk edecek.

REAL MADRID - UNION BERLIN MAÇI SAAT KAÇTA?

Santiago Barnebau Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 19:45'te başlayacak.

REAL MADRID - UNION BERLIN MAÇI HANGİ KANALDA?

Norveçli hakem Espen Eskas'ın yöneteceği mücadele Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Real Madrid, İspanya La Liga'da oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Real Sociedad'ı 2-1 mağlup etmişti.

Union Berlin ise Almanya Bundesliga'da Wolfsburg deplasmanından 2-1'lik yenilgi ile ayrılmıştı.


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