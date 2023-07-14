Real Madrid'de Dani Ceballos sakatlandı

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, orta sahada oynayan futbolcusu Dani Ceballos'un sakatlandığını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 14.07.2023 - 05:28
Real Madrid'de Dani Ceballos sakatlandı
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Real Madrid'de Dani Ceballos sakatlık yaşadı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Ceballos'un sağ bacak arka kasının tendonunda sakatlık tespit edildiği belirtildi.

İspanyol basını, dün antrenman sonunda ağrıları başlayan ve bugün sağlık kontrolünden geçen Ceballos'un ABD'deki sezon öncesi hazırlık kampına katılamayacağını ve 1,5 ay sahalardan uzak kalacağını yazdı.


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