Real Madrid'de Dani Ceballos sakatlandı
İspanya'nın Real Madrid Kulübü, orta sahada oynayan futbolcusu Dani Ceballos'un sakatlandığını duyurdu.
Real Madrid'de Dani Ceballos sakatlık yaşadı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Ceballos'un sağ bacak arka kasının tendonunda sakatlık tespit edildiği belirtildi.
İspanyol basını, dün antrenman sonunda ağrıları başlayan ve bugün sağlık kontrolünden geçen Ceballos'un ABD'deki sezon öncesi hazırlık kampına katılamayacağını ve 1,5 ay sahalardan uzak kalacağını yazdı.
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