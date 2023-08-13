Real Madrid'de sakatlık yaşayan Eder Militao'nun durumu belli oldu
Real Madrid'e Arda Güler ve Thibaut Courtois'nın ardından Eder Militao'dan da kötü haber geldi.
Real Madrid'in LaLiga'nın ilk haftasında deplasmanda Athletic Bilbao ile oynadığı maçta sakatlık yaşayarak oyundan alınan Brezilyalı stoper Eder Militao'nun durumu belli oldu.
ÖN ÇAPRAZ BAĞLARI YIRTILDI
Kulüpten yapılan açıklamada, Eder Militao'nun sol diz ön çapraz bağlarında yırtık tespit edildiği ve oyuncunun kısa sürede ameliyat edileceği açıklandı. Yıldız oyuncunun en az 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
KULÜP REVİRE DÖNDÜ
Real Madrid'de üst üste yaşanan sakatlıklar, kulüpte moralleri bozmuş durumda. Önce menisküs yırtığı sebebiyle Arda Güler'in ameliyat olacağı ve yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanırken, ardından önce kaleci Thibaut Courtois sonra da Eder Militao ön çapraz bağlarından sakatlık yaşadı.
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