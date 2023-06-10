Real Madrid'den Brahim Diaz kararı
Real Madrid, 3 sezondur Milan’da kiralık olarak forma giyen İspanyol futbolcu Brahim Diaz’ın takıma geri döndüğünü ve sözleşmesinin de 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.
İspanya La Liga ekibi Real Madrid, 3 sezondur kiralık olarak Milan forması giyen İspanyol futbolcu Brahim Diaz’ın takıma geri döndüğünü ve sözleşmesinin de 2027 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.
SERIE A'DA ŞAMPİYONLUK KAZANDI
23 yaşındaki futbolcu, Milan’da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmiş ve İtalyan temsilcisiyle 1 Serie A şampiyonluğu ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalde oynama başarısı gösterdi.
İspanyol futbolcu, Milan ile bu sezon 33 lig, 10 Şampiyonlar Ligi ve 1’de İtalya Kupası olmak üzere toplam 44 maçta forma giyerken, 7 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
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