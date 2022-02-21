Real Madrid'e cevap vermeyen Kylian Mbappe'ye uyarı
Paris Saint Germain'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek Kylian Mbappe'yi kadrosuna katabilmek için görüşmelerini sürdüren Real Madrid'in, Fransız oyuncuyu bir an önce karar vermesi konusunda uyardığı belirtildi.
Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transferi kısa süre içerisinde iptal olabilir. Times'ta yer alan haberde, Real Madrid'in Kylian Mbappe'yi sözleşme imzalama konusunda uyardığı ve bir an önce yanıt almak istediği belirtildi.
Mbappe'nin sözleşme imzalamaması halinde ise transferin tamamen iptal olacağı ve önümüzdeki yıllarda da Madrid temsilcisinin teklif yapmayacağı iddia edildi. Marca'da dün çıkan haberde ise Real Madrid'in Mbappe ve Erling Haaland'ı kadrosuna katamaması halinde iki oyuncunun alternatiflerinin hazır olduğu belirtildi.
PSG'DEN 2 YILLIK TEKLİF
Fransız basınında çıkan haberlerde uzun süredir Kylian Mbappe'nin sözleşmesini yenilemeye çalışan Paris Saint Germain yönetimin, 23 yaşındaki oyuncuya 2 yıllık kontrat teklif ettiği ve yıllık 25 milyon Euro'ya ek olarak bonuslar önerdiği kaydedildi.
GALİBİYETİ GETİREN GOLÜ KAYDETTİ
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid'le eşleşen Paris Saint Germain, geçtiğimiz hafta oynanan ilk maçı Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 kazandı.
Bu sezon Paris Saint Germain formasıyla 33 maçta süre alan Kylian Mbappe, 22 gol ve 16 asist kaydetti.
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