Real Madrid'e Fransa'da soğuk duş!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Lille, konuk ettiği Real Madrid'i 1-0 mağlup etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Lille, Real Madrid'i konuk etti.
Decathlon Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı.
Bu sonuçla birlikte ilk maçta Sporting'e 2-1 yenilen Lille, 3 puana yükseldi. İlk maçında Stuttgart'ı 3-1 yenen Real Madrid ise 3 puanda kaldı.
ARDA GÜLER, 67'DE GİRDİ
Öte yandan Milli futbolcumuz Arda Güler, 67. dakikada oyuna girdi.
14 MAÇ SONRA KAYBETTİ
Bu sonucun ardından Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde 14 maç sonra ilk kez kaybetti.
Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Real Madrid, Borussia Dortmund'u konuk edecek. Lille ise aynı haftada Atletico Madrid'e konuk olacak.
Etiketler: #arda güler #real madrid #lille
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