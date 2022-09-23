Real Madrid'li futbolcu Marco Asensio'dan Barcelona iddialarına yanıt!
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in futbolcusu Marco Asensio, ezeli rakipleri Barcelona'ya olası transferi hakkında açıklamalarda bulundu. Asensio, "Barcelona beni transfer etmek ister mi? Bilmiyorum" dedi.
Real Madrid'in yıldızı Marco Asensio, Barcelona iddialarıyla ilgili konuştu.
Asensio, Marca'ya verdiği demeçte, "Dürüst olalım. Barcelona beni transfer etmek ister mi? Bilmiyorum. Bu büyüklükteki birçok kulüp benimle temas kurdu" dedi.
"BUNU DÜŞÜNMEDİM"
"Barcelona'dan transfer teklifi gelirse bunu reddeder misiniz?" sorusuna İspanyol oyuncu, "Bunu düşünmedim ve daha önce bu seçeneği hiç değerlendirmedim. Birçok söylenti ve dedikodu oluyor. Bu benim açımdan çok normal. 7 ay içinde herhangi bir kulüple sözleşme imzalayabilirim. İlerleyen süreçte kulüpler daha gerçekçi tekliflerle geleceklerdir" ifadelerini kullandı.
"CEVAP VEREMEM"
"Barcelona'ya asla transfer olmam diyor musunuz?" sorusuna ise Asensio, "Bunu hiç düşünmedim. Şimdi bu soruyu cevap veremem, bilmiyorum" açıklamasını yaptı.
Daha önce Haziran 2023'te sözleşmesi sona erecek oyuncuyla Barcelona'nın yakından ilgilendiği belirtilmişti.
İspanyol oyuncu bu sezon Real Madrid'de toplam 4 maça çıktı. 47 dakika sahada kalan 26 yaşındaki yıldız, bir gol attı.
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