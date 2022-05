Galatasaray'dan Real Madrid'e cevap

Real Madrid'in sosyal medyadan yaptığı paylaşıma Galatasaray'ın resmi hesabından verdiği cevap büyük ses getirdi.

İspanyol devinin Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun ardından resmi twitter hesabından yaptığı "Biz finalleri oynamayız, finalleri kazanırız" paylaşımına Galatasaray'dan yanıt geldi.

Galatasaray'ın İngilizce paylaşım yapan resmi hesabı, Real Madrid'in paylaşımına 2000 yılındaki Süper Kupa finalinde İspanyol ekibini yendiklerini hatırlatarak, "Tebrikler ama emin misiniz?" sözlerini kullandı.

Bu paylaşım twitter kullanıcıları tarafından on binlerce beğeni aldı.

Galatasaray'ın paylaşımı şu şekilde:

Congratulations, but are you sure? ?? https://t.co/yvlTtTUSav pic.twitter.com/qMA3t5XLJV