Real Mallorca'nın bileği 4 maçtır bükülmüyor!

Real Mallorca, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 26. haftasında kendi sahasında ağırladığı Deportivo Alaves ile 1-1 berabere kaldı.

Real Mallorca'nın bileği 4 maçtır bükülmüyor!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 02.03.2025 - 23:41

İspanya La Liga'nın 26. haftasında Real Mallorca ile Deportivo Alaves karşı karşıya geldi. Estadi Mallorca Son Moix'de oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Mallorca, 9. dakikada Takuma Asano ile öne geçti. Alaves, 68. dakikada Kike Garcia ile eşitliği sağladı.

AVRUPA HEDEFİ YOLUNDA İLERLİYOR

La Liga'da oynadığı son 4 maçı kaybetmeyen Mallorca, puanını 36 yaptı ve Avrupa bileti anlamına gelen 6. sırayı 2 puan geriden takibini sürdürdü.

Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Alaves ise 23 puanla 18. sırada kaldı.

Mallorca, gelecek hafta zorlu Athletic Bilbao deplasmanına gidecek. Alves ise Villarreal'i ağırlayacak.


Etiketler: #Mallorca #deportivo alaves #la liga

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