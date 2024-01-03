Real Sociedad 10 kişi kaldı: San Sebastian'da puanlar paylaşıldı!

Deportivo Alaves, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 19. haftasında deplasmanda karşılaştığı Real Sociedad ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2024 - 00:00
Real Sociedad 10 kişi kaldı: San Sebastian'da puanlar paylaşıldı!
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İspanya La Liga'nın 19. hafta karşılaşmasında Alaves deplasmanda konuk olduğu Real Sociedad ile 1-1 berabere kaldı.

Alaves'in golünü 76. dakikada penaltıdan Luis Rioja, Real Sociedad'ın golünü 90+6. dakikada Martin Zubimendi kaydetti.

EV SAHİBİ 10 KİŞİ KALDI

Real Sociedad kalecisi Alex Remiro 36. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü.

Alaves puanını 17'a yükseltirken, Real Sociedad'da 32 puana çıktı.

Alaves bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Sevilla'ya konuk olurken, Real Sociedad'da deplasmanda Athletic Bilbao'ya konuk olacak.


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