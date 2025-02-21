Real Sociedad, evinde 5 golle son 16'da!
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Real Sociedad, konuk ettiği Midtjylland'ı 5-2 mağlup etti. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Sociedad, Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Real Sociedad, Midtjylland'ı konuk etti.
Reale Arena'da oynanan maçı Real Sociedad 5-2 kazandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Brais Mendez, 18 ve 45+1. dakikalarda Luka Suvic, 73. dakikada penaltıdan Mikel Oyarzabal ve 90. dakikada Orri Oskarsson kaydetti.
Midtjylland'ın golleri ise 24. dakikada penaltıdan Adam Buksa ve 38. dakikada Dario Osorio'dan geldi.
Öte yandan Midtjylland'da Dani Silva, 69. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Sociedad, bu sonuçla birlikte Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi. Midtjylland ise Avrupa'ya veda etti.
Real Sociedad, son 16 turunda Manchetser United veya Tottenham ile eşleşecek.
Etiketler: #real sociedad #Midtjylland #uefa avrupa ligi
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