Real Sociedad - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Real Sociedad, İspanya La Liga'nın 26. haftasında sahasında Villarreal ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İspanya La Liga'da 26. hafta heyecanı yaşanıyor.
Imanol Alguacil yönetimindeki Real Sociedad, sahasında Marcelino Toral'ın ekibi Villarreal ile karşı karşıya gelecek.
REAL SOCİEDAD - VİLLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA?
Reale Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
REAL SOCİEDAD - VİLLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Javier Iglesias'ın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Real Sociedad, ligde oynadığı son maçta Mallorca deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı.
Villareal ise sahasında karşılaştığı Getafe ile 1-1 berabere kalmıştı.
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