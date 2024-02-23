Real Sociedad - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Sociedad, İspanya La Liga'nın 26. haftasında sahasında Villarreal ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 11:42
Real Sociedad - Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 26. hafta heyecanı yaşanıyor.

Imanol Alguacil yönetimindeki Real Sociedad, sahasında Marcelino Toral'ın ekibi Villarreal ile karşı karşıya gelecek.

REAL SOCİEDAD - VİLLARREAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Reale Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

REAL SOCİEDAD - VİLLARREAL MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Javier Iglesias'ın yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

Real Sociedad, ligde oynadığı son maçta Mallorca deplasmanından 2-1'lik galibiyet ile ayrılmıştı. 

Villareal ise sahasında karşılaştığı Getafe ile 1-1 berabere kalmıştı. 


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