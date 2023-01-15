Recep Uçar'dan taraftara flaş tepki: Köstek oldular

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 16:53

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 16:53

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği İstanbulspor'a 2-0 yenilen HangiKredi Ümraniyespor'da teknik direktör Recep Uçar, kalelerine gelen ilk topun gol olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uçar, "Puan tablosunun en altında olan iki takımdan biri olarak amacımız düşme hattının üstünde yer almaktı. İyi hazırlandığımız bir maçtı. İçinde farklı hikayeleri olan bir maç daha oynadık. Son 3 haftada 7 puan alarak buraya gelmiştik. İlk 30 dakikası tamamen farklı, 30-45 arası ayrı bir hikaye, 45'ten sonra ayrı bir hikayesi olan bir maç. Kalemize ilk topun 30. dakikada geldiği ve gol olduğu bir maç oynadık. Yüklendiğimiz, pozisyonlar aradığımız 45. dakikada korner geçişinde verdiğimiz pozisyonla 2-0 içeri girdiğimiz bir maç oldu. Ürettiğimiz poziyonlar var ama rakibin de savunmada kalarak kontradan bulduğu pozisyonlar vardı. İstanbulspor'u kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Recep Uçar

"KÖSTEK OLDULAR"

Taraftarlarına da sitem eden Uçar, "Ülkenin birçok alanda yol alması lazım. Bunlardan biri de futbol. Ümraniye, ilk kez Süper Lig'de yer alan bir kulüp. İnsanların biraz cehaletten, biraz duyguları kontrol edememesinden kaynaklanan devre arasındaki protestoların takıma hiçbir faydası olmuyor. Destek değil köstek oldular. En azından maçta 90 dakika desteğinizi verin sonra kaybedersek protesto da başımızın üzerine. Düşme hattıyla aramızda çok fark yok. Kapanmayacak bir fark değil. Bu, vazgeçmeden inandığımız doğruları yapıp insanların desteğiyle olabilecek bir şey. Ümraniyespor'un ilk kez yer aldığı bu sahnede insanların keyfini çıkarmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Uçar, devre arasında kaleci Serkan Kırıntılı'nın oyundan alınmasının teknik bir karar olduğunu söyledi.

Düşük bütçeli bir takım olduklarını ve transfere ihtiyaç duyduklarını aktaran Uçar, "Büyük bütçelerle transferler yapıp büyük borçlarla Ümraniyespor'u yaşatmak kolay ama bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Gelirlerimizle kurduğumuz takımla oynayabildiğimiz en iyi oyunu oynamaya çalışıyoruz" diye konuştu.