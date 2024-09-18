Red Bull Basement, yeni nesil girişimcileri Tokyo'ya çağırıyor
Red Bull Basement, genç ve yenilikçi fikirleri hayata geçirmek isteyen girişimciler için eşsiz bir fırsat sunuyor. Yapay zeka teknolojisiyle desteklenen bu global program, katılımcılara mentorluk, network imkanları ve dünya çapında projeler hayata geçirme imkanı veriyor. Türkiye’den seçilecek olan finalist yarışma sonunda, Aralık 2024'te Tokyo'da düzenlenecek Dünya Finali'nde ülkemizi temsil etme şansı yakalayacak.
Genç ve yenilikçi fikirleri desteklemek amacıyla Red Bull Basement başlıyor.
Yapay zeka teknolojisinin gücünü kullanarak, katılımcılara fikirlerini hayata geçirme fırsatı sunan program, dünya genelinde projeye başvuran binlerce genç için mentorluk ve network imkanlarıyla global çapta start-up projeleri yaratma olanağı sağlıyor.
FİKİRLERİNİZİ DÜNYA İLE PAYLAŞIN
Red Bull Basement, öğrencilere ve yeni nesil girişimcilere mentorluk, sektör liderleriyle network kurma ve global bir platformda yer alma fırsatı sunuyor. Türkiye’den seçilecek olan finalistler, Aralık 2024'te Tokyo'da düzenlenecek Dünya Finalinde ülkemizi temsil etme şansı yakalayacak. Dünya Finali'ni kazanan ekip ise Haziran 2025'te Los Angeles ve Silikon Vadisi'nde düzenlenecek 3 haftalık eğitim programına katılarak, fikirlerini küresel pazara taşıma imkanı bulacak.
AI DESTEKLİ BİR YARIŞMA
Fikirlerine ve projelerine güvenen üniversite öğrencileri, Red Bull Basement'a katılarak, fikirlerini geliştirmek için AI sohbet robotundan destek alabilirler. Jüri tarafından değerlendirilecek olan projeler arasında, en yenilikçi ve potansiyeli yüksek olanlar finale yükselecek.
PROJEYE DESTEK VEREN FİRMALAR
Türkiye’de gençlerin teknolojik start-up girişimciliğini sürekli destekleyen Garanti BBVA, Microsoft ve AMD de Red Bull Basement ile gençlerin hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olmak için projenin ana sponsoru oldular.
Projeye başvuru yapmak isteyen öğrenciler, Red Bull Basement sitesinden başvurularını tamamlayabiliyorlar.
Spor Haberleri
- Yıldız futbolcudan Arsenal'e kötü haber!
- Cristiano Ronaldo'nun yeni teknik direktörü belli oldu!
- Semih Şentürk, Fenerbahçe'ye veda etti
- Roma'da Ivan Juric dönemi!
- Rabiot'tan Marsilya itirafı!
- Kompany'den Sacha Boey'a mesaj!
- Galatasaray, uzatmada kaybetti!
- Galatasaray'dan Atilla Karaoğlan tepkisi!
- Karşıyaka'dan taraftarlarına özel çağrı
- Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yanıt!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kulübümüzün kapıları kendisine sonsuza dek kapalıdır'
- S.Ö.'yü hatırlayan var mı?
- Tavşantepe Mahallesi’nin imamına soruşturma
- Saray'dan HÜDA PAR'a '4. madde' yanıtı
- Lübnan patlamalarının ardından İsrail'den jet karar
- THY uçağında olay çıkaran o yolcu hakkında yeni gelişme
- Kanal İstanbul bölgesine yeni imar planı
- Erdoğan'dan 'ilk dört madde' çıkışı
- Uzmandan flaş uyarı: 'Cebimizdeki telefon da...'
- Hizbullah’ın sipariş verdiği firmadan çarpıcı açıklama