Red Bull Basement, yeni nesil girişimcileri Tokyo'ya çağırıyor

Yayınlanma: 18.09.2024 - 16:10

Güncelleme: 18.09.2024 - 16:10

Genç ve yenilikçi fikirleri desteklemek amacıyla Red Bull Basement başlıyor.

Yapay zeka teknolojisinin gücünü kullanarak, katılımcılara fikirlerini hayata geçirme fırsatı sunan program, dünya genelinde projeye başvuran binlerce genç için mentorluk ve network imkanlarıyla global çapta start-up projeleri yaratma olanağı sağlıyor.

FİKİRLERİNİZİ DÜNYA İLE PAYLAŞIN

Red Bull Basement, öğrencilere ve yeni nesil girişimcilere mentorluk, sektör liderleriyle network kurma ve global bir platformda yer alma fırsatı sunuyor. Türkiye’den seçilecek olan finalistler, Aralık 2024'te Tokyo'da düzenlenecek Dünya Finalinde ülkemizi temsil etme şansı yakalayacak. Dünya Finali'ni kazanan ekip ise Haziran 2025'te Los Angeles ve Silikon Vadisi'nde düzenlenecek 3 haftalık eğitim programına katılarak, fikirlerini küresel pazara taşıma imkanı bulacak.

AI DESTEKLİ BİR YARIŞMA

Fikirlerine ve projelerine güvenen üniversite öğrencileri, Red Bull Basement'a katılarak, fikirlerini geliştirmek için AI sohbet robotundan destek alabilirler. Jüri tarafından değerlendirilecek olan projeler arasında, en yenilikçi ve potansiyeli yüksek olanlar finale yükselecek.

PROJEYE DESTEK VEREN FİRMALAR

Türkiye’de gençlerin teknolojik start-up girişimciliğini sürekli destekleyen Garanti BBVA, Microsoft ve AMD de Red Bull Basement ile gençlerin hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olmak için projenin ana sponsoru oldular.

Projeye başvuru yapmak isteyen öğrenciler, Red Bull Basement sitesinden başvurularını tamamlayabiliyorlar.