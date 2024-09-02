Red Bull Dance Your Style Türkiye’de kazanan Esila Mayadağ oldu
Sokak dansının her türünün sahneye taşındığı “Red Bull Dance Your Style” yarışmasının Türkiye Finali’nde kazanan belli oldu. Bu yıl İzmir’de gerçekleşen ve kazananı seyircinin belirlediği Türkiye’nin dört bir yanından en iyi dansçıları bir araya getiren Red Bull Dans Your Style Finali’nde kazanan Esila Mayadağ oldu. Yarışmanın birincisi olan Mayadağ, 9 Kasım’da Hindistan’da gerçekleştirilecek dünya finalinde Türkiye’yi temsil edecek.
Hip Hop, popping ve house dans gibi sokak dansı türlerinin en iyilerinin belirlendiği Red Bull Dance Your Style’ın Türkiye finali birbirinden renkli anlara sahne oldu. Hindistan, Mumbai’de düzenlenecek dünya finalinde yarışmak için dans pistini ateşe veren 16 dansçı, kupanın sahibi olmak için ter döktü. Yüzlerce izleyici, kırmızı ve mavi kartlarla oy kullanarak performansların sonunda kazananı belirledi. Heyecanın bir an bile dinmediği Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali’nde finalinde başarıya ulaşan isim Esila Mayadağ oldu.
1 Eylül’de 93. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşen finalde dans pistlerini ateşe veren 16 yarışmacının kıran kırana mücadelesi keyifli anlara da sahne oldu.
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İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere; 93. İzmir Enternasyonal Fuarı, İZFAŞ, Sneaks Up ve Özgörkey Otomotiv’in partnerliğinde gerçekleşecek Red Bull Dance Your Style Türkiye Finali’nde izleyiciler tarafından birinci seçilen isim, 9 Kasım’da Mumbai, Hindistan’da düzenlenecek Red Bull Dance Your Style 2024 Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil edecek.
RED BULL DANCE YOUR STYLE HAKKINDA
Red Bull Dance Your Style 30’dan fazla ülkede, 50 ayrı noktada düzenleniyor. Dansçıların herhangi bir street style türünde performans sergilediği, müziğe ve beklenmedik ritimlere doğaçlama ayak uydurduğu, izleyicilerle etkileşime geçtiği teke tek yarışma, bulunduğu şehrin kültürüne göre de şekilleniyor. Organizasyon kapsamında İtalya’da popüler dansın figürleri geleneksel dansla buluşurken, Fransa’da sokak dansı, Japonya’da ise takibi zor hızlı figürler sergileniyor. Seyircinin kartlarını havaya (kırmızı veya mavi) kaldırarak oyladığı dansçılar, önce dans pistine sonra birbirlerine meydan okuyor. Red Bull Dance Your Style’a dair daha fazla bilgiye Red Bull Dance Your Style Türkiye adresinden ulaşılabiliyor.
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