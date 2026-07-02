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Red Bull gelenekselleşen 'Yağlı Direk' etkinliğini gerçekleştirecek

Red Bull gelenekselleşen 'Yağlı Direk' etkinliğini gerçekleştirecek

2.07.2026 16:09:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Red Bull gelenekselleşen 'Yağlı Direk' etkinliğini gerçekleştirecek

Birbirinden eğlenceli ve renkli anlara ev sahipliği yapan Red Bull Yağlı Direk, bu yıl 5 Temmuz Pazar Günü Ordu’da Taşbaşı İskelesi’nde gerçekleşecek. Katılımcıların yağlanmış bir direğin ucundaki Türk bayrağına ulaşmak üzere mücadele ettiği etkinliğe başvurular Red Bull'un internet sitesi üzerinde yapılıyor.
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Red Bull, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında Ordu kentinde "Yağlı Direk" etkinliği düzenleyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, her yıl Denizcilik ve Kabotaj Bayramı çerçevesinde düzenlenen etkinlikte, katılımcılar denizin üzerine 40 derecelik bir açıyla yerleştirilen, 12 metre uzunluğundaki gres yağına bulanmış direğe çıkacak.

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EN ARTİSTİK DÜŞÜŞ ÖDÜLÜ

Hem denge hem de cesaret gerektiren görevde katılımcılar, yarışmaya kendi seçtikleri müzikler eşliğinde çıkacak. Etkinlikte, "En Artistik Düşüş" için de özel bir ödül verilecek.

Etkinlik, 5 Temmuz Pazar günü Ordu'da Taşbaşı İskelesi'nde gerçekleşecek. Katılımcıların yağlanmış bir direğin ucundaki Türk bayrağına ulaşmak üzere mücadele ettiği etkinliğe başvurular, Red Bull'un internet sitesi üzerinde yapılıyor.

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İlgili Konular: #Ordu #Red Bull #Red Bull Yağlı Direk

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