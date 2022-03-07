Red Bull Homerun coşkusu Uludağ’da yaşandı
Yüzlerce ekstrem spor ve adrenalin tutkununu bir araya getiren Red Bull Homerun, Bursa Uludağ’da yapıldı. 217 kişinin katıldığı Red Bull Homerun heyecan verici sahnelere sebep oldu. Kazananların sürpriz ödüllere sahip olduğu organizasyona katılanlar farklı ve heyecanlı bir kış sporu deneyimi yaşarken, izleyenler de keyifli bir gün geçirdi.
Kayak ve snowboard yarışı Red Bull Homerun, Bursa Uludağ’da büyük bir coşkuyla yapıldı. 2020 yılının ardından bir kez daha Türkiye’de düzenlenen organizasyon, adrenalin dolu sahnelere neden oldu.
Yüzlerce ekstrem spor ve adrenalin tutkununu bir araya getiren Red Bull Homerun, Türkiye’nin en keyifli pistlerinden biri olan Kuşaklıkaya Pisti’nde kayak ve snowboard olmak üzere iki kategoride düzenlendi.
Yarışmacıların 200 metre koşarak ekipmanlarına ulaştığı, sonrasında en hızlı şekilde bitiş çizgisine varmaya çalıştığı organizasyonda yarışmacılar, dik ve hızlı oluşuyla dikkat çeken pistte birinciliği elde edebilmek için kıyasıya bir mücadele verdi.
217 kişinin katıldığı Red Bull Homerun’da erkekler kayakta Ali Görpınarlı, erkekler snowboard’da Kerem Gürdal, kadınlar kayakta Hande Cumbul ve kadınlar snowboard’da Gülşah Güğül birinciliği elde etti.
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